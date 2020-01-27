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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Kendi aralarında kavga çıktı

Kendi aralarında kavga çıktı

taraftarların stada girişi sırasında arbede yaşandı.

taraftarların stada girişi sırasında arbede yaşandı. Siyah-beyazlı taraftarların deplasman tribününe girişi esnasında kendi aralarında çıkan kavgasına emniyet güçleri biber gazıyla müdahale etti
  1. 27.1.2020
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