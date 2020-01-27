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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Hakem çok enteresan!

Hakem çok enteresan!

, 'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

, 'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Finan, sıkıntılı günlerden geçtiklerini belirterek, "Burak'ın son dakikalarda yakaladığı bir pozisyon var. Belki atsa daha farklı olabilirdi. Üzerimizde kara bulutlar dolaşıyor. Her şey bir galibiyete bakıyor. Bunu da bu oyuncular dağıtacak" dedi. Maçın hakemi 'i eleştiren siyah-beyazlı antrenör, "Hakem enteresan. Son 4-5 maçtır hakem arkadaşlar bize bir şeyleri vermemek için direniyorlar gibi. Bunu niyet olarak söylüyorum. Maç içinde ilginç pozisyonlar var" diye konuştu.
  1. 27.1.2020
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