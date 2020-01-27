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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Beto’na çarptı

Burak Yılmaz Beto’na çarptı

Maçın son anlarında beraberlik golüne yaklaşsa da kalecisi Beto kalesinde devleşti.

Maçın son anlarında beraberlik golüne yaklaşsa da kalecisi Beto kalesinde devleşti. 90+5. dakikada topu kontrol eden Burak ardından sert bir vuruş yaptı. Ancak Portekizli eldiven aynı güzellikte bir kurtarış yapıp Göztepe'nin aldığı galibiyetin mimarlarından oldu. Beşiktaş 11 şut çekerken 4'ünde Beto başarılıydı.
  1. 27.1.2020
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