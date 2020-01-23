Vida’ya ekstra ödeme
Beşiktaş'ta Vida ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Beşiktaş yönetiminin, Vida'ya UEFA'ya gönderilecek borcu yoktur kağıdını imzalatabilmek için ekstra bir borçlanmaya gittiği belirtildi.
Beşiktaş normalde 1 milyon euro ödemek zorunda olduğu Vida'ya, 600 bin euro daha ödemek zorunda. Eski yöneticilerden Celal Kolot'un iddiasına göre Beşiktaş kendi oyuncusu olan Vida'ya yüzde 60 faiz ödeyecek.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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