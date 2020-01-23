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23 Ocak 2020, Perşembe
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’ya ekstra ödeme

Vida’ya ekstra ödeme

'ta ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Beşiktaş yönetiminin, Vida'ya 'ya gönderilecek borcu yoktur kağıdını imzalatabilmek için ekstra bir borçlanmaya gittiği belirtildi.

normalde 1 milyon euro ödemek zorunda olduğu 'ya, 600 bin euro daha ödemek zorunda. Eski yöneticilerden 'un iddiasına göre Beşiktaş kendi oyuncusu olan Vida'ya yüzde 60 faiz ödeyecek.

  1. 23.1.2020
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