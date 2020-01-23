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23 Ocak 2020, Perşembe
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Böyle takım görmedim!

Böyle takım görmedim!

'nın 'ın skoru 2-1'e getiren golünden sadece 3 dakika sonra 'un Sissoko ile attığı beraberlik golü sonrası verdiği tepki gündem oldu.

'nın 'ın skoru 2-1'e getiren golünden sadece 3 dakika sonra 'un Sissoko ile attığı beraberlik golü sonrası verdiği tepki gündem oldu. Kulübedeki yerine resmen çöken Avcı, yanındaki yardımcısına "Ben böyle takım görmedim hocam" dediği anlar ekranlara yansıdı.
  1. 23.1.2020
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