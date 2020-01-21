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21 Ocak 2020, Salı
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Yeniden Quaresma

Yeniden Quaresma

 bir dedikodu daha gündeme geldi… O da Quaresma'nın 'a döneceği. O iddiaya göre oyuncu herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Beşiktaş'la görüşmesi yaptığı için maçı kadrosuna alınmadı.

bir dedikodu daha gündeme geldi… O da Quaresma'nın 'a döneceği. O iddiaya göre oyuncu herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Beşiktaş'la görüşmesi yaptığı için maçı kadrosuna alınmadı. Nkoudou, Diaby ve Boyd'un düşük performansları bu iddiayı güçlendiriyor.

  1. 21.1.2020
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