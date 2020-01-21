Gel bakalım manken Karius!
Yönetimin gündemindeki bir başka isim de Karius... Alman kalecinin yaptığı hatalar yüzünden şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan siyah-beyazlılarda yönetimin sürpriz bir karar alabileceği gelen bilgiler arasında.
Yönetimin gündemindeki bir başka isim de Karius... Alman kalecinin yaptığı hatalar yüzünden şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan siyah-beyazlılarda yönetimin sürpriz bir karar alabileceği gelen bilgiler arasında. Buna göre yönetimin şu politikalardan birini izleyeceği konuşuluyor:
-Kiralık sözleşmesi Liverpool'la anlaşarak feshedilecek.
-Formsuzluğu nedeniyle para cezası kesilecek.
-Erzurum maçıyla birlikte Utku birinci kaleci olacak.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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