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21 Ocak 2020, Salı
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Gel bakalım manken Karius!

Gel bakalım manken Karius!

Yönetimin gündemindeki bir başka isim de Karius... Alman kalecinin yaptığı hatalar yüzünden şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan siyah-beyazlılarda yönetimin sürpriz bir karar alabileceği gelen bilgiler arasında.

Yönetimin gündemindeki bir başka isim de Karius... Alman kalecinin yaptığı hatalar yüzünden şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan siyah-beyazlılarda yönetimin sürpriz bir karar alabileceği gelen bilgiler arasında. Buna göre yönetimin şu politikalardan birini izleyeceği konuşuluyor:

-Kiralık sözleşmesi 'la anlaşarak feshedilecek.
-Formsuzluğu nedeniyle para cezası kesilecek.
- maçıyla birlikte Utku birinci kaleci olacak.

  1. 21.1.2020
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