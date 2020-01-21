Çebi bugün Avcı ile görüşecek - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Çebi bugün Avcı ile görüşecek

Çebi bugün Avcı ile görüşecek

Çebi bugün Avcı ile görüşecek

Öte yandan yönetimin, ile bugün özel bir görüşme yapacağı bildirildi.

Öte yandan yönetimin, ile bugün özel bir görüşme yapacağı bildirildi. Başkan 'nin, maçı sonrası "Dünyanın sonu değil. istemediğim doğru değil. Attığımız gol, organizasyon golü değil" diyen Avcı ile bu sözler üzerine bir konuşma yapacağı kaydedildi. Bazı yöneticilerin de bu sözlere kızgın olduğu öğrenildi.

  1. 21.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çebi bugün Avcı ile görüşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN