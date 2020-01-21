Çebi bugün Avcı ile görüşecek
Öte yandan yönetimin, teknik direktör Abdullah Avcı ile bugün özel bir görüşme yapacağı bildirildi.
Öte yandan yönetimin, teknik direktör Abdullah Avcı ile bugün özel bir görüşme yapacağı bildirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Sivas maçı sonrası "Dünyanın sonu değil. Transfer istemediğim doğru değil. Attığımız gol, organizasyon golü değil" diyen Avcı ile bu sözler üzerine bir konuşma yapacağı kaydedildi. Bazı yöneticilerin de bu sözlere kızgın olduğu öğrenildi.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Çebi bugün Avcı ile görüşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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