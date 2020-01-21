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21 Ocak 2020, Salı
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Özalan’dan alt yapıya ziyaret

Özalan’dan alt yapıya ziyaret

'ın eski futbolcusu ve , dün Beşiktaş'ı ziyaret etti.

'ın eski futbolcusu ve , dün Beşiktaş'ı ziyaret etti. Özalan'ı siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ karşıladı. Beşiktaş Akademi'nin çalışmalarını gerçekleştirdiği BJK Fulya Tesisleri'ne gelen Özalan, Futbol Akademi takımları hakkında bilgi aldı, başarılar diledi.

  1. 21.1.2020
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