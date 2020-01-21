Özalan’dan alt yapıya ziyaret
Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, dün Beşiktaş'ı ziyaret etti.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, dün Beşiktaş'ı ziyaret etti. Özalan'ı siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ karşıladı. Beşiktaş Futbol Akademi'nin çalışmalarını gerçekleştirdiği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ne gelen Özalan, Futbol Akademi takımları hakkında bilgi aldı, başarılar diledi.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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