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21 Ocak 2020, Salı
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Sergen kapıda

Sergen kapıda

Ligdeki maçı Avcı’nın kader sınavı olacak. Olası bir puan kaybında ile masaya oturulacak.

Kötü gidişat rotayı yine 'a çıkardı. Bir süre önce Malatyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli hoca ile yakın temas kurulması an meselesi. Bunun için de maçı belirleyici olacak. Gelen haberlere göre yönetim, kupadaki maçı kazanılsa bile ligdeki Göztepe sınavının da kaybedilmesi halinde teknik direktör ile yolları ayırmayı planlıyor. Taraftarın da daha fazla tepkisini çekmek istemeyen siyah-beyazlı idareciler, böylece bir nebze de olsa gönül almak istiyor. Öte yandan ile yolları ayıran 'nın da Sergen Yalçın'a 3.5 yıllık bir teklifte bulunduğu ifade edildi. Sergen Yalçın'ın ise "Sizinle çalışmayı ben de isterim ancak bana biraz zaman verin" sözleriyle 'tan gelebilecek öneri için zaman kazandığı dile getirildi.

  1. 21.1.2020
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