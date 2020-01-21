Kupa biletleri satışa çıktı
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Vodafone Park'ta Erzurumspor ile yarın oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Vodafone Park'ta Erzurumspor ile yarın oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. passo. com.tr, N'Kolay Satış Noktaları ve Vodafone Park bilet satış gişesinden alınabilen biletlerin fiyatları 45 TL ile 450 TL arasında.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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