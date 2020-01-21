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21 Ocak 2020, Salı
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Kupa biletleri satışa çıktı

Kupa biletleri satışa çıktı

'ın  Son rövanşında 'ta Erzurumspor ile yarın oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

'ın Son rövanşında 'ta Erzurumspor ile yarın oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. passo. com.tr, N'Kolay Satış Noktaları ve Vodafone Park bilet satış gişesinden alınabilen biletlerin fiyatları 45 TL ile 450 TL arasında.

  1. 21.1.2020
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