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21 Ocak 2020, Salı
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Potada rakip Macar Falco

Potada rakip Macar Falco

, D Grubu 12. hafta maçında bugün 'ın Falco ekibine konuk olacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, D Grubu 12. hafta maçında bugün 'ın Falco ekibine konuk olacak. Karşılaşma, 20.00'de başlayacak. D Grubu'nda 5 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor.

  1. 21.1.2020
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