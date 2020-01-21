Potada rakip Macar Falco
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. hafta maçında bugün Macaristan'ın Falco ekibine konuk olacak.
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. hafta maçında bugün Macaristan'ın Falco ekibine konuk olacak. Karşılaşma, 20.00'de başlayacak. D Grubu'nda 5 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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