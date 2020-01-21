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21 Ocak 2020, Salı
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Karanlık kuruldu geceye

Karanlık kuruldu geceye

Bu sezon 27 maçta 13 kez yenilen , son 5 sezondaki en çok mağlubiyet sayısına şimdiden ulaştı. 18. haftalar itibarıyla son 14 sezonun en kötü performansı sergilendi.

Son olarak ligin 18. haftasında 'a evinde 2-1 yenilen , teknik direktör yönetiminde son yılların en kötü performansını sergiliyor. Siyah-beyazlı takım, Avcı'nın teknik direktörlüğünde bu sezonki 27 resmi karşılaşmada 13 kez rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu maçların 11'ini kazanabilen Beşiktaş, 3 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Ligdeki 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alan Kara Kartallar, Avrupa Ligi'nde ise sadece bir kez kazanıp, 5 defa mağlup oldu. Beşiktaş, 'nda ise yine bir kez rakiplerine üstünlük kurup, 2 yenilgi aldı.

GÜNEŞ'LE TOPLAM 10

Beşiktaş böylece son 5 sezondaki en çok yenilgi sayısına şimdiden ulaşmış oldu. 2014- 2015'te 51 resmi karşılaşmada 13 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 2019-2020'nin daha ortasında bu mağlubiyetleri almaktan kurtulamadı. yönetiminde 2015-2016'daki 49 resmi maçta 10 kez yenilen Beşiktaş, sonraki sezon 54 maçta 6 defa sahadan mağlup ayrılmıştı. 207-2018'de 51 resmi karşılaşmada 10 mağlubiyet alan siyahbeyazlı ekip, geçen sezonki 46 maçı 11 yenilgiyle tamamladı.

2005-06'DAN SONRA İLK KEZ

Beşiktaş, 'in 18. haftaları dikkate alındığında son 14 sezonun en çok yenilgisini almaktan kurtulamadı. Ligde son olarak 2005-06 sezonun 18. haftasında 6. yenilgisini alan siyah-beyazlılar, bu sezonu da 6 mağlubiyetle geçti. 18. haftaların birer sezonunu bir ve 2 yenilgiyle tamamlayan Beşiktaş, ligdeki 7 sezonun aynı haftalarında rakiplerine 3 defa yenildi. Beşiktaş, ikişer sezonda ise aynı dönemi 4 ve 5 yenilgiyle tamamladı.

HEM DİPTE HEM ZİRVEDE

Beşiktaş, bu sezon hem dip hem de zirve yaptı. İlk altı hafta 5 puanla düşme potasına giren siyah-beyazlı takım, sonraki 8 maçta tam 22 puan toplayıp zirveye çıktı ve 2'nciliğe kadar yükseldi. 15. haftadan itibaren tekrar düşüşe geçen Beşiktaş, 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle bu kez 7'nciliğe geriledi. İşte Beşiktaş'ın 3 periyot halinde sayılabilecek bu sezonki düşüş, yükseliş ve tekrar düşüş istatistikleri:

  1. 21.1.2020
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