Elde var hüzün
Kartal, Avrupa'da mücadele ettiği 5 sezonda Avcı dönemindeki kadar hüzün yaşamadı. Bilic'in görev yaptığı 2013- 14'te 2 Avrupa maçına çıkan Beşiktaş, birer galibiyet ve yenilgi aldı.
Kartal, Avrupa'da mücadele ettiği 5 sezonda Avcı dönemindeki kadar hüzün yaşamadı. Bilic'in görev yaptığı 2013- 14'te 2 Avrupa maçına çıkan Beşiktaş, birer galibiyet ve yenilgi aldı. Bir sonraki sezon 10 Avrupa maçında 3 yenilgiyle sezonu tamamlayan Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2015-16'da Avrupa Ligi'ndeki 6 karşılaşmada bir defa yenildi. Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi ve ardından Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 12 maçta 2 kez yenildi. 2017-18'deki Şampiyonlar Ligi'nde de 8 maçta 2 kez yenilen Beşiktaş, geçen sezonki 12 Avrupa Ligi mücadelesinde 4 yenilgi aldı.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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