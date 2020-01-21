Elde var hüzün

Kartal, Avrupa'da mücadele ettiği 5 sezonda Avcı dönemindeki kadar hüzün yaşamadı. Bilic'in görev yaptığı 2013- 14'te 2 Avrupa maçına çıkan Beşiktaş, birer galibiyet ve yenilgi aldı. Bir sonraki sezon 10 Avrupa maçında 3 yenilgiyle sezonu tamamlayan Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2015-16'da Avrupa Ligi'ndeki 6 karşılaşmada bir defa yenildi. Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi ve ardından Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 12 maçta 2 kez yenildi. 2017-18'deki Şampiyonlar Ligi'nde de 8 maçta 2 kez yenilen Beşiktaş, geçen sezonki 12 Avrupa Ligi mücadelesinde 4 yenilgi aldı.