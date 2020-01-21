Elde var hüzün - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Elde var hüzün

Elde var hüzün

Elde var hüzün

, Avrupa'da mücadele ettiği 5 sezonda dönemindeki kadar hüzün yaşamadı. Bilic'in görev yaptığı 2013- 14'te 2 Avrupa maçına çıkan , birer galibiyet ve yenilgi aldı.

, Avrupa'da mücadele ettiği 5 sezonda dönemindeki kadar hüzün yaşamadı. Bilic'in görev yaptığı 2013- 14'te 2 Avrupa maçına çıkan , birer galibiyet ve yenilgi aldı. Bir sonraki sezon 10 Avrupa maçında 3 yenilgiyle sezonu tamamlayan Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2015-16'da 'ndeki 6 karşılaşmada bir defa yenildi. Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi ve ardından Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 12 maçta 2 kez yenildi. 2017-18'deki Şampiyonlar Ligi'nde de 8 maçta 2 kez yenilen Beşiktaş, geçen sezonki 12 Avrupa Ligi mücadelesinde 4 yenilgi aldı.

  1. 21.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Elde var hüzün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN