Ozi takası istemedi
Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup ile Bernard Mensah takasını Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de doğruladı.
Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup ile Bernard Mensah takasını Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de doğruladı. Buna göre Oğuzhan ile Mensah sezon sonuna kadar takım değiştirecekti. Ancak bir süre önce feda diyen Oğuzhan'ın sarı-kırmızılı formayı giymek istemediği için transferin gerçekleşmediği bildirildi.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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