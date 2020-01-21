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21 Ocak 2020, Salı
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Ozi takası istemedi

Ozi takası istemedi

'ın  ile takasını ve de doğruladı.

'ın ile takasını ve de doğruladı. Buna göre Oğuzhan ile Mensah sezon sonuna kadar takım değiştirecekti. Ancak bir süre önce feda diyen Oğuzhan'ın sarı-kırmızılı formayı giymek istemediği için transferin gerçekleşmediği bildirildi.

  1. 21.1.2020
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