Ljajic de vasattı

Sivasspor maçında takımın tek golünü atan Adem Ljajic, buna rağmen geçer not alamadı. Sırp orta saha, mücadelenin genelinde takıma uyum sağlayıp pas hataları ve top kontrolünde sınıfta kaldı; eleştirilerden kurtulamadı. Taraftarların en beğendiği isimler ise istikrar abidesi Atiba Hutchinson ile sağ bek Gökhan Gönül oldu.