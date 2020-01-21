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21 Ocak 2020, Salı
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Ljajic de vasattı

Ljajic de vasattı

 maçında takımın tek golünü atan , buna rağmen geçer not alamadı.

maçında takımın tek golünü atan , buna rağmen geçer not alamadı. Sırp orta saha, mücadelenin genelinde takıma uyum sağlayıp pas hataları ve top kontrolünde sınıfta kaldı; eleştirilerden kurtulamadı. Taraftarların en beğendiği isimler ise istikrar abidesi ile sağ bek oldu.

  1. 21.1.2020
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