Ljajic de vasattı
Sivasspor maçında takımın tek golünü atan Adem Ljajic, buna rağmen geçer not alamadı.
Sivasspor maçında takımın tek golünü atan Adem Ljajic, buna rağmen geçer not alamadı. Sırp orta saha, mücadelenin genelinde takıma uyum sağlayıp pas hataları ve top kontrolünde sınıfta kaldı; eleştirilerden kurtulamadı. Taraftarların en beğendiği isimler ise istikrar abidesi Atiba Hutchinson ile sağ bek Gökhan Gönül oldu.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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