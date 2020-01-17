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17 Ocak 2020, Cuma
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Hoca da limite bağlı

Hoca da limite bağlı

'da oyuncu maaşları gibi bütçesi de harcama limitlerine dahil edildi.

'da oyuncu maaşları gibi bütçesi de harcama limitlerine dahil edildi. Bu durumda 'ın, mevcut teknik direktör 'nın sadece bu sezon sonuna kadarki alacaklarını ödese dahi, yeni teknik direktör için gereken bütçeye de oyuncu satmadan sahip olamayacağı öğrenildi.
  1. 17.1.2020
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