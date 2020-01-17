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17 Ocak 2020, Cuma
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’ndan kötü haber

TFF Lisans Kurulu’ndan kötü haber

'ta, 'ndan sonra 'ndan da olumsuz cevap geldi.

'ta, 'ndan sonra 'ndan da olumsuz cevap geldi. Lisans Kurulu, siyah-beyazlılara limitlerinin 280 bin euro olduğunu, bu rakamın üzerine çıkılması durumunda ceza almalarını gerektirecek bir duruma gelecekleri bildirimini yaptı. Yönetim devre arasında transfer yapmak için ya oyuncu satacak, ya da kadrosunda yüksek ücret alan oyuncuların yapacağı indirimi finansman tablosuna yansıtacak. Beşiktaş'ın bu işlemler içinde önünde sadece 16 gün bulunuyor.
  1. 17.1.2020
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