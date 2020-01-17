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17 Ocak 2020, Cuma
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Ljajic idmanda

Ljajic idmanda

Öte yandan siyah-beyazlılara sakatlığı sona eren 'ten geldi. futbolcu, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Öte yandan siyah-beyazlılara sakatlığı sona eren 'ten geldi. futbolcu, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Tedavileri süren Dorukhan Toköz ile ise çalışmalarda yer almadı.
  1. 17.1.2020
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