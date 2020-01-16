Ahmet Nur Çebi: Hile yapmayız!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalar yaptı. TFF'nin lisanslama bölümünden koyulmuş olan sınırlar nedeniyle transfer yapabilecek durumda olmadıklarını belirterek, "Elbette bu karar sadece Beşiktaş'ı değil diğer takımları ilgilendiriyor. Transfer yapabilecek noktaya, kurum ile yaptığımız görüşmeye rağmen gelmiyorlar. Esnemiyorlar. Taviz vermeyeceklerini defalarca söylediler. Bu nedenle biz de hile-hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaşız, neysek oyuz. Bir taraftarımızı bile zan altında bırakacak bir hileye hurdaya başvurmayız. Acı bizimse birlikte paylaşırız" dedi.

SUÇ VE GÜNAH OLUR

Ahmet Nur Çebi, kendisine yöneltilen "TFF, limiti aşan kulüpler için kuralları esnetir mi?" sorusuna ise "Tahmin etmiyorum. Büyük bir suç ve günah. Kurallar vardır ve herkes uyar. Herkese farklı bir uygulama yapacaklarsa geriye dönük çok ciddi suçlamalar ve zan altında kalırlar" yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ UYARDI

Başkan Ahmet Nur Çebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kulüplerin önceki akşam bir araya gelmesiyle ilgili "Cumhurbaşkanımız bu kadar işinin içinde bize zaman ayırdı. Son derece yapıcı bir toplantıydı ve bize de dikkatli olmamızı gerektiğini hatırlatan ifadeleri için kendisine teşekkür ediyorum. Bir defa Türk futbolu ile ilgilenen bir Cumhurbaşkanımız var. Sorunları ve çözümleri dinleyerek katkı vermeye kararlı olduğunu ifade etti" yorumunu yaptı.aşkan Ahmet Nur Çebi şöyle devam etti: "Biz ısrarla, içerisinde bulunan ve hakkımız olan durumun değiştirilmesini istiyoruz. Ama gelir gider hesaplamaları yapılırken, ülkede faizlerin ciddi şekilde indiğini görüyoruz ve bu durumun da bize yansıtılması konusunda ısrar ediyoruz. Beşiktaş'ın puan anlamında ceza alması riskine girmek istemiyoruz."

BURAK'IN SÖZLEŞMESİNE BAKACAĞIZ

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Çebi, Burak Yılmaz'ın uzatılan sözleşmesiyle ilgili olarak 'Bakacağız' derken konuyu şöyle netleştirdi: "Burası bir kurum, eğer uzatılmışsa devam ederiz. Bakacağız dediğim konu ise, kendisinin sözleşmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapmadık, buna bakacağız. Şu anda şampiyonluk yolunda kadrodaki en önemli futbolcularımızdan birisi elbette Burak Yılmaz'dır."

UZATMALAR İÇİN ERKEN

Başkan Çebi, Gökhan Gönül, Caner ve Atiba'nın sözleşmelerinin uzatılması konusuyla ilgili olarak, "Bugün için bunlar çok erken... 3 gün sonra, 30 gün sonra iç transferimi bitirmek mecburiyetim yok. Onların daha zamanı var. Bugünün konusu iç transfer değil. Arkadaşlar ile şampiyonluk için yola çıktık. Ben hala çok umutluyum şampiyonluktan" yorumunu yaptı.

'FEDA' İSTEMEDİK

Beşiktaş Başkanı Çebi, hiçbir futbolcudan indirim talep etmediklerini belirterek, "Kimseden herhangi bir indirim talebimiz yok. Futbolcularımızdan 'Gitmek istiyoruz' yok. Futbolcularımızı transfer etmek isteyen yok. Şu an için herhangi bir durum söz konusu değil. Sözleşmeleri devam edenler var. Karşılıklı anlaşılırsa bir şeyler olabilir. Şimdilik böyle bir gündem yok" dedi.

BİZ CESEDE BASMAYIZ

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi, kavgadan uzak bir süreç umut ettiklerini ifade ederek, "Geldiğim günden beri TFF başkanının en doğru sözü oldu, ona destek veriyorum. 'Herkes birbirinin cesetleri üzerine basarak yükselmeye çalışıyor!' ifadeleri kesinlikle doğru. Biz Beşiktaş olarak böyle yapmıyoruz, diğer kulüplerin de bu ifadeyi ciddiye almalarını istiyorum" diye konuştu.

MAAŞI 100 BİN İMZA PARASI 2 MİLYON!

Ajdin Hasic konusuna da değinen Çebi, "Benim bakış açım şu, bütçede böyle bir yer yok. Bu sözleşmenin yapılmaması daha hayırlı olurdu ama yapılmış. Karşı tarafta haklarımızın olduğunu düşündüğümüz şeyler vardı. Ne kaybetmek ne de teslim olmak istiyoruz. 100 bin euro maaş alan futbolcuya, 2 milyon euro imza parası pek mantıklı gelmiyor. Bunu çözmeye çalışıyoruz" değerlendirmesini yaptı.