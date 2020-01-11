Komşu’da Mak sesleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Komşu’da Mak sesleri

Komşu’da Mak sesleri

Komşu’da Mak sesleri

'da gündem basını, 'ta kiralık oynayan Slovak oyuncu için sürpriz bir iddia ortaya attı.

'da gündem … Yunan basını, 'ta kiralık oynayan Slovak oyuncu için sürpriz bir iddia ortaya attı. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 'ın görüşmelere başladığını yazıldı. F.Bahçe ile de adı anılan Mak'ın bonservisi Rus ekibi Zenit'te bulunuyor.

  1. 11.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Komşu’da Mak sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN