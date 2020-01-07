Dalgakıran: Servetini satsa yetmez! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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Dalgakıran: Servetini satsa yetmez!

Dalgakıran: Servetini satsa yetmez!

İkinci Başkan : Mayısa kadar 700 milyon TL’lik var. Başkan ödesin diyorlar. Başkan servetini satsa bu borca yetmez.

'ın İkinci Başkanı , siyah-beyazlı kulübün YouTube hesabına gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Dalgakıran'ın açıkklamalarından satır başları şöyle: "Mayıs ayına kadar 700 milyon TL'lik açık var. ' ödesin' falan diyorlar. Başkan bugün bütün servetini satsa bu borcu ödeyemez. biz yapmadık, takımı biz kurmadık, ekonomik durumu biz oluşturmadık. Hepsi eski yönetimden kalma. Sonuçta elimizde bir sihirli değnek yok. , 'Transerde en fazla 2 milyon TL harcayabilirsiniz' diyor. Biz de düzeltme istedik, dönüş olursa takviye yapmak istiyoruz. Eski yönetim stadı yapan şirketlere paralar ödememiş. Kulübün masası, sandalyesi hacizli. Geçmişte imzalanmış çok değişik anlaşmalar da var. Biz geldiğimizde takım düşme hattındaydı. Burada her şeyi söyleyemiyorum. Beşiktaş geçmişte 'yı neden ve nasıl elinden kaçırdı? Kulübü ile sözleşmede opsiyon anlaşması yapmışsın ama Talisca ile yapmamışsın."

  1. 7.1.2020
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