Dalgakıran: Servetini satsa yetmez!
İkinci Başkan Adnan Dalgakıran: Mayısa kadar 700 milyon TL’lik borç var. Başkan ödesin diyorlar. Başkan servetini satsa bu borca yetmez.
Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı kulübün YouTube hesabına gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Dalgakıran'ın açıkklamalarından satır başları şöyle: "Mayıs ayına kadar 700 milyon TL'lik açık var. 'Ahmet Nur Çebi ödesin' falan diyorlar. Başkan bugün bütün servetini satsa bu borcu ödeyemez. Transferleri biz yapmadık, takımı biz kurmadık, ekonomik durumu biz oluşturmadık. Hepsi eski yönetimden kalma. Sonuçta elimizde bir sihirli değnek yok. TFF, 'Transerde en fazla 2 milyon TL harcayabilirsiniz' diyor. Biz de düzeltme istedik, dönüş olursa takviye yapmak istiyoruz. Eski yönetim stadı yapan şirketlere paralar ödememiş. Kulübün masası, sandalyesi hacizli. Geçmişte imzalanmış çok değişik anlaşmalar da var. Biz geldiğimizde takım düşme hattındaydı. Burada her şeyi söyleyemiyorum. Beşiktaş geçmişte Talisca'yı neden ve nasıl elinden kaçırdı? Kulübü ile sözleşmede opsiyon anlaşması yapmışsın ama Talisca ile yapmamışsın."
- 7.1.2020
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