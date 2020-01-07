Cenk Tosun ısrarı
Beşiktaş yönetiminin ısrarla renklerine katmak istediği Cenk, Premier Lig takımlarından gelen teklifi kabul etmezse yeniden Kartal olacak
- 7.1.2020
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ŞİMAL YILDIZI Jody Lukoki.......alın. yeni yattara olur.
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Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu!
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Gülhan Belhanda ve Cagne gibi hayal kırıklığı yaşatan futbolcular bir transfer ayıbıdır, yazık kulübün paralarını heba edenlere.
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Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...
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adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
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