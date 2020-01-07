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07 Ocak 2020, Salı
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ısrarı

Cenk Tosun ısrarı

yönetiminin ısrarla renklerine katmak istediği Cenk, takımlarından gelen teklifi kabul etmezse yeniden olacak

İkinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren , kadrosuna takviye etmenin planlarını yapıyor. Yönetim, imkanı bulursa önceliği hücum bölgesine verecek. Birçok oyuncu ile temasa geçen siyah-beyazlı ekibin hedefinde eski futbolcusu da var. Ancak bu transferin gerçekleşme ihtimali çok yüksek değil. Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazır gitmek için sezon sonuna kadar başka bir takıma transferi düşünen milli futbolcunun önceliği 'de kalmak. , ve takımları da Cenk için temaslarını sürdürüyor. Bu görüşmelerden sonuç çıkmaz ve 28 yaşındaki futbolcu da alacağı ücretten fedakarlık yaparsa bu transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor. Cenk'e Beşiktaş dışında 'den başka talipler de var.
  1. 7.1.2020
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