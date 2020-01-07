Oğuzhan sosyal medyada TT oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Oğuzhan sosyal medyada TT oldu

Oğuzhan sosyal medyada oldu

Oğuzhan sosyal medyada TT oldu

'ın takımında görmeyi çok istediği için 'ın kapısını çalmaya hazırlanan yönetimin kiralık olarak teklif ileteceği vurgulandı.

'ın takımında görmeyi çok istediği için 'ın kapısını çalmaya hazırlanan yönetimin kiralık olarak teklif ileteceği vurgulandı. Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında yeteri kadar şans bulamayan ve iyice gözden düşen Oğuzhan'ın da bu öneriye sıcak baktığı ifade ediliyor. Teklif haberlerinin üzerine Oğuzhan Özyakup, Twitter'da oldu.
  1. 7.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oğuzhan sosyal medyada TT oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN