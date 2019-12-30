Yunus için son kez masada
Bir süredir gündemde olan Yunus Mallı konusu da bugün netleşecek. Wolfsburg cephesi daha önce oyuncunun maaşının yarı yarıya ödenmesi talebinde bulunmuştu. Siyah-beyazlı yönetimin 1+1 yıllık kiralama teklifi yapacağı Yunus için nasıl bir öneri sunacağı bilgisine ise ulaşılamadı. Alman ekibinin, 27 yaşındaki orta sahayı göndermek istemesi en büyük avantaj.
Bir süredir gündemde olan Yunus Mallı konusu da bugün netleşecek. Wolfsburg cephesi daha önce oyuncunun maaşının yarı yarıya ödenmesi talebinde bulunmuştu. Siyah-beyazlı yönetimin 1+1 yıllık kiralama teklifi yapacağı Yunus için nasıl bir öneri sunacağı bilgisine ise ulaşılamadı. Alman ekibinin, 27 yaşındaki orta sahayı göndermek istemesi en büyük avantaj.
BURADAYKEN MİLLİ TAKIMA GİREMEM
Bu arada Yunus Yunus Mallı da Beşiktaş'a gelmeye 'evet" dedi… Türk Milli Takımı'nın 2020 kadrosunda yer almak istediğini hocası Oliver Glasner'le paylaşan Yunus, yedek kalarak bunu başarmasının imkansız olduğunu anlattı. Yunus'un Glasner'e, Beşiktaş'a gitmek istediğini söylediği bildirildi.
- 30.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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