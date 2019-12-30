‘1.5 milyona razı mısın Oğuzhan’

G.Birliği maçında 999 gün sonra gol atan Oğuzhan'a, başkan Ahmet Nur Çebi bir süre önce, "Sana 2.4 milyon euro ödeyemeyiz. Bizim için lüks" demişti. Eski kaptan, İstanbul dışına çıkmak istemediği için maaşından 400 bin euro feda etmeye hazır olduğunu yönetime iletti.

G.Birliği maçında 999 gün sonra gol atan Oğuzhan'a, başkan Ahmet Nur Çebi bir süre önce, "Sana 2.4 milyon euro ödeyemeyiz. Bizim için lüks" demişti. Eski kaptan, İstanbul dışına çıkmak istemediği için maaşından 400 bin euro feda etmeye hazır olduğunu yönetime iletti. Ancak gelen bilgilere göre Çebi yönetimi Oğuzhan'a 1.5 milyon euro'dan fazla vermeyi düşünmüyor.