Atiba Hutchinson'dan emeklilik sözleri: Seneye...

Gençlerbirliği maçında 3 asist, 1 gole imza atan Beşiktaşlı Atiba bir yıl daha futbol oynamak istediğini yönetime bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün futboldan sorumlu yöneticilerden Erdal Torunoğulları ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Kanadalı oyuncunun önüne iki seçenek konuldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılarından biri olmasının yanı sıra futbola devam etmesi seçeneği sunulan Atiba, 2020-2021 sezonunda da sahada olmak istediğini ifade etti. En az 1 yıl daha futbol oynamayı düşündüğünü aktaran 36 yaşındaki oyuncu, sahalara veda ettikten sonra Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapmak istediğini dile getirdi.

Bu gelişmeler üzerine Abdullah Avcı ile görüşerek Atiba'nın kararını ileten yönetim, tecrübeli teknik adama düşüncesini sordu. Atiba'nın spor ahlakı ve profesyonelliğine hayran olan Avcı'nın ise "Eğer antrenörlüğü seçerse, yanımda her zaman ona yer var. Ayrıca onun iyi bir hoca olması için elimden geleni yaparım. Fakat futbol oynamayı seçerse, takımda yine ona her zaman yer olacaktır. Atiba geleceğiyle ilgili ne yapmak istiyorsa ben onu kabul ederim. O çok büyük bir karakter" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre; siyah beyazlıların sezon sonu gelmeden Atiba ile masaya oturarak 1 yıllık yeni sözleşme teklif edeceği belirtildi. Yönetimin ayrıca Kanadalı futbolcunun 2021 yılında teknik adamlığa geçişiyle ilgili çalışmalar da yürüteceği kaydedildi.

REKOR KIRDI

Atiba Hutchinson, Gençlerbirliği maçına tek başına damgasını vurdu. 3 asist, 1 golle oynayan Kanadalı futbolcu, istatistiklerde de zirve yaptı.

Atiba, yüzde 96'lık pas isabetiyle bu sezonun en iyi rakamına ulaştı. Rakip ceza sahasında tam 9 kez topla buluşan başarılı isim, 6 kez şut pası verdi. 5 kez giriştiği ikili mücadelelerin 4'ünü kazanan tecrübeli orta saha, 2019-2020 sezonunda da bir ilke imza attı. Bu sezon ilk kez bir oyuncu bir maçta 3 asist yaptı.

YENİ HÜCUM KOZU

Defansif orta saha pozisyonunda görev yapan Atiba Hutchinson bu sezon hücum performansıyla da alkışları topluyor. Siyah-beyazlı ekipte 7. yılını geçiren 36 yaşındaki Kanadalı futbolcu hücumda takımına çok önemli katkıda bulundu.

Süper Lig'de 14 maçta forma giyen ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu, 4 gol attı. Avrupa Ligi maçında gol sevinci yaşayamayan Atiba, Süper Lig'de fileleri 4 kez havalandırdı. Başarılı futbolcu 3 gole de asist yaptı.

Atiba Hutchinson sezonun ilk yarısı itibarıyla resmi maçlarda takımının en golcü üçüncü oyuncusu durumunda bulunuyor. Siyah-beyazlı ekibin santrforlarından Umut Nayir 6, Burak Yılmaz 5 gol atarken, 36 yaşındaki oyuncu 4 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon 20 resmi karşılaşmada görev alan Ljajic 3 golde kalırken, Atiba ikişer gol atan Güven Yalçın, Diaby ve N'Koudou'yu da geride bıraktı.

Hutchinson, Beşiktaş'taki en skorer sezonunu yaşamaya da çok yaklaştı. Geçen sezon 27 lig maçında 4 gol atan Kanadalı oyuncu bu sezon 17 maçta aynı sayıda gole ulaştı.