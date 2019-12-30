Pedro iddiası

Ara dönemde forvet transferi yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta gündeme gelen ilk isim Balotelli olmuştu. Bu iddialar devam ederken, siyah-beyazlılarla ilgili İtalya basınından da flaş haberler geliyor. La Nazione gazetesi, Beşiktaş'ın Fiorentina forması giyen Brezilyalı genç forvet Pedro ile anlaşma noktasında olduğunu belirtti. Haberde Beşiktaş yönetiminin, İtalyan ekibiyle kiralık olarak anlaşma sağladığı kaydedildi. Pedro'nun da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığının altı çizildi.

SERİE A'YA ALIŞAMADI

1.85 boyundaki sambacı için en ciddi transfer teklifinin Beşiktaş'tan geldiğini belirten İtalyanlar, Fiorentina'nın Pedro yerine ise Wolves'dan Cutrone'yi kiralayacağı detayını paylaştı. Pedro için yapılan yorumlarda ise "Pedro, Beşiktaş'ta kendini geliştirecek ortamı bulabilir ve İtalya'ya daha iyi bir golcü olarak dönebilir" ifadelerine yer verildi. Sezon başında Fiorentina'nın 11 milyon euro'ya Fluminense'den transfer ettiği genç futbolcu, İtalya'da sadece 4 lig maçına çıkabildi ve Serie A'ya alışamadı. Pedro'nun piyasa değeri 15 milyon euro civarında.

CİDDİ SAKATLIK YAŞADI

Pedro, genç yaşına rağmen biri ciddi olmak üzere 2 sakatlık yaşadı. 2018-2019 sezonunda kaslarındaki yırtık nedeniyle 207 gibi uzun bir süre sahalardan uzak kalan genç yıldız, Fiorentina'ya transferi öncesinde de uyluk problemleri yüzünden 39 gün formasından uzak kalarak 5 müsabakayı kaçırdı.

PEDRO ABREU DOS SANTOS KiMDiR?

Brezilya U23 takımında 2 kez oynadı, gol atamadı. Kariyerinde 64 resmi karşılaşmada forma giyen 22 yaşındaki futbolcu 21 gol, 3 asistlik yaptı.