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Süper Lig'de ilk devre sona erdi! İşte güncel puan durumu... İkinci yarı ne zaman başlıyor?
Süper Lig'de 17. hafta heyecanı bugün oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi. Günün açılış maçında Sivasspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Bahçeşehir Okulları'nda Konyaspor'u ağırlayan Alanyaspor, 90+5'te bulduğu golle 2-1 kazandı. Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Günün kapanış karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
1 Kasım 2019 Cuma 22:31
Güncelleme: 29.12.2019 21:03
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Süper Lig'de 17. hafta heyecanı bugün oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi.
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Günün açılış maçında Sivasspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Bahçeşehir Okulları'nda Konyaspor'u ağırlayan Alanyaspor, 90+5'te bulduğu golle 2-1 kazandı.
Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Günün kapanış karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Böylelikle ligin ilk devresi sona erdi. İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020'de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak.