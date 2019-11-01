Süper Lig'de ilk devre sona erdi! İşte güncel puan durumu... İkinci yarı ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı bugün oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi. Günün açılış maçında Sivasspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Bahçeşehir Okulları'nda Konyaspor'u ağırlayan Alanyaspor, 90+5'te bulduğu golle 2-1 kazandı. Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Günün kapanış karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...