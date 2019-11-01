Süper Lig'de ilk devre sona erdi! İşte güncel puan durumu... İkinci yarı ne zaman başlıyor? - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Süper Lig'de ilk devre sona erdi! İşte güncel puan durumu... İkinci yarı ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de ilk devre sona erdi! İşte güncel puan durumu... İkinci yarı ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı bugün oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi. Günün açılış maçında Sivasspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Bahçeşehir Okulları'nda Konyaspor'u ağırlayan Alanyaspor, 90+5'te bulduğu golle 2-1 kazandı. Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Günün kapanış karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

1 Kasım 2019 Cuma 22:31 Güncelleme: 29.12.2019 21:03
Süper Lig'de ilk devre sona erdi! İşte güncel puan durumu... İkinci yarı ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı bugün oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi.

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Süper Lig'de ilk devre sona erdi! İşte güncel puan durumu... İkinci yarı ne zaman başlıyor?

Günün açılış maçında Sivasspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de ilk devre sona erdi! İşte güncel puan durumu... İkinci yarı ne zaman başlıyor?

Bahçeşehir Okulları'nda Konyaspor'u ağırlayan Alanyaspor, 90+5'te bulduğu golle 2-1 kazandı.

Süper Lig'de ilk devre sona erdi! İşte güncel puan durumu... İkinci yarı ne zaman başlıyor?

Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de ilk devre sona erdi! İşte güncel puan durumu... İkinci yarı ne zaman başlıyor?

Günün kapanış karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Böylelikle ligin ilk devresi sona erdi. İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020'de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak.

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