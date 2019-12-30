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30 Aralık 2019, Pazartesi
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Abdullah Avcı Güneş’i solladı

Abdullah Avcı Güneş’i solladı

Teknik patron Abdullah Avcı ilk yarıda çok eleştirilse de Şenol Güneş'i geride bıraktı. Şenol Güneş ile kıyaslanan Avcı, son 11 haftada yakalanan çıkışla birlikte toplam 30 puana ulaşarak geçen sezonun ilk devresini 26 puanla tamamlayan Güneş'in takımını 4 puan fazlasıyla geçmeyi başardı.

Teknik patron Abdullah Avcı ilk yarıda çok eleştirilse de Şenol Güneş'i geride bıraktı. Şenol Güneş ile kıyaslanan Avcı, son 11 haftada yakalanan çıkışla birlikte toplam 30 puana ulaşarak geçen sezonun ilk devresini 26 puanla tamamlayan Güneş'in takımını 4 puan fazlasıyla geçmeyi başardı.
  1. 30.12.2019
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