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22 Aralık 2019, Pazar
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N’Koudou ve Ruiz hazır

N’Koudou ve Ruiz hazır

'ta derbi öncesi sakat oyuncularından ikisinden geldi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve hazır hale geldi. Her iki oyuncu, 'nın görev vermesi halinde bu akşam oynanacak derbide forma giyebilecek.

'ta derbi öncesi sakat oyuncularından ikisinden geldi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve hazır hale geldi. Her iki oyuncu, 'nın görev vermesi halinde bu akşam oynanacak derbide forma giyebilecek.
  1. 22.12.2019
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