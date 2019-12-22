N’Koudou ve Ruiz hazır
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakat oyuncularından ikisinden iyi haber geldi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz hazır hale geldi. Her iki oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde bu akşam oynanacak derbide forma giyebilecek.
- 22.12.2019
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
N’Koudou ve Ruiz hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.