Beşiktaş 2 eksikle derbi hazırlıklarına devam etti
Süper Lig'in 16'ncı haftasında derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlı kulüpte tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
- 20.12.2019
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Beşiktaş 2 eksikle derbi hazırlıklarına devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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