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20 Aralık 2019, Cuma
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2 eksikle derbi hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş 2 eksikle derbi hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 16'ncı haftasında derbi maçta 'ye konuk olacak , hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlı kulüpte tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Teknik direktör yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Siyah-beyazlılar, maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

  1. 20.12.2019
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