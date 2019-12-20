Abdullah Avcı derbide oyuncularından bunu istedi! Kadıköy'de... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Abdullah Avcı derbide oyuncularından bunu istedi! Kadıköy'de...

Abdullah Avcı derbide oyuncularından bunu istedi! Kadıköy'de...

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçı öncesi siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularıyla yaptığı toplantıda 6 madde üzerinde durdu ve futbolcularından talepte bulundu. İşte tecrübeli teknik adamın, Beşiktaşlı futbolculardan yapmalarını istediği 6 madde...

20 Aralık 2019 Cuma 09:37
Abdullah Avcı derbide oyuncularından bunu istedi! Kadıköy'de...

2004-05'ten bu yana Kadıköy'de kazanamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularla bir toplantı yaparak çeşitli uyarılarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Abdullah Avcı derbide oyuncularından bunu istedi! Kadıköy'de...

Sabah'ta yer alan habere göre deneyimli çalıştırıcı, oyuncularını uyararak 6 madde üzerinde durdu. İşte tecrübeli hocanın talebelerinden istedikleri:

Abdullah Avcı derbide oyuncularından bunu istedi! Kadıköy'de...

1- Tahriklere kapılmayın. Sahada kendinize hakim olun, rakiple diyaloğa girmeyin.

Abdullah Avcı derbide oyuncularından bunu istedi! Kadıköy'de...

2- Hakemle kesinlikle tartışmayın. Daha makul bir şekilde konuşun. Aksi bir durum gereksiz kartları getirir.

Abdullah Avcı derbide oyuncularından bunu istedi! Kadıköy'de...

3- Rakip taraftardan size yönelik tepki ve istenmeyen sözler gelebilir. Kulaklarınızı tıkayın, tribünden etkilenmeyin ve kendi işinize bakın.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN