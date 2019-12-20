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Abdullah Avcı derbide oyuncularından bunu istedi! Kadıköy'de...
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçı öncesi siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularıyla yaptığı toplantıda 6 madde üzerinde durdu ve futbolcularından talepte bulundu. İşte tecrübeli teknik adamın, Beşiktaşlı futbolculardan yapmalarını istediği 6 madde...
20 Aralık 2019 Cuma 09:37
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2004-05'ten bu yana Kadıköy'de kazanamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularla bir toplantı yaparak çeşitli uyarılarda bulundu.
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Sabah'ta yer alan habere göre deneyimli çalıştırıcı, oyuncularını uyararak 6 madde üzerinde durdu. İşte tecrübeli hocanın talebelerinden istedikleri:
1- Tahriklere kapılmayın. Sahada kendinize hakim olun, rakiple diyaloğa girmeyin.
2- Hakemle kesinlikle tartışmayın. Daha makul bir şekilde konuşun. Aksi bir durum gereksiz kartları getirir.
3- Rakip taraftardan size yönelik tepki ve istenmeyen sözler gelebilir. Kulaklarınızı tıkayın, tribünden etkilenmeyin ve kendi işinize bakın.