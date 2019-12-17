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17 Aralık 2019, Salı
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"Santrfor alacağız!"

"Santrfor alacağız!"

Yönetici Erdal Torunoğulları, “Devre arasında 14. yabancı kontenjanımızı santrfor transferinden yana kullanabiliriz. için yeniden görüşüyoruz” dedi.

'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, ara döneminde önceliklerinin bir santrfor almak olduğunu ifade etti. 'nin harcama limitlerini aşma oranını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkardığına vurgu yapan Torunoğulları, "Bu karardan önce bize sözlü olarak transfer yapamayacağımızı iletmişlerdi. Şimdi daha farklı bir durum var. Öncelik forvette olmak üzere 1 ya da 2 oyuncu almak istiyoruz. Gerekirse bunu oyuncu satarak yapacağız" ifadelerini kullandı. Sözleşmesi merak edilen genç yetenek ile ilgili açıklama yapan Torunoğulları, Hasic ile önceki yönetimin yaptığı anlaşmayı yeniden revize etmek için görüşmelerde bulunduklarını belirterek "Hasic ile önceki yönetim 2 milyon Euro imza parası üzerinden anlaşma yapmış. Biz Hasic'i istiyoruz ancak bu sözleşmenin daha makul bir rakama çekilmesi için kendi tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yüzden Hasic konusu henüz tam bir netliğe ulaşmış değil" yorumunu yaptı.

  1. 17.12.2019
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