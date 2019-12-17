Dalgakıran: Kurtuluş savaşı veriyoruz

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Siyahbeyazlı kulübün oldukça zor bir dönemden geçtiğini ifade eden ve yönetim kurulu olarak kurtuluş savaşı verdiklerini söyleyen Dalgakıran, "Beşiktaş tarihinin en kritik döneminde görev aldık. Hem mali hem organizasyonel olarak her açıdan dibe oturmuş bir kulübü devraldık" dedi.

ÜZERİMİZDE BASKI OLUŞTU

Kamuoyunun üzerlerinde baskı oluşturduğunu dile getiren Adnan Dalgakıran, "Bize 'durumu bilmiyor muydunuz' diye soruyorlar. Evet biliyorduk. Biz de bu ağır görevi aldık. Emin olun başta başkanımız olmak üzere günde 2 saat uyuyoruz. Geçen gün başkanın tansiyonunu ölçüyorduk. İçinde en ufak organizasyonel bir çaba gösterilmemiş, darmadağınık, geleceği harcanmış, bütçesi olmayan bir kulübe geldik biz" açıklamasını yaptı.

ADALETİN SAĞLANMASI GEREK

Adaletin sağlanması durumunda statların dolacağını ve sponsorların da kulüplere daha fazla kaynak aktaracağını ifade eden ikinci başkan Adnan Dalgakıran, "Her anlamda adalet bekliyoruz. Sistem ve organizasyon içinde çalışan bir yönetimimiz var. Beklentimiz adaletin sağlanması. Ama böyle bir durum olmazsa da, Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, boynunu kuzu kuzu eğecek bir yönetim kurulu değildir" ifadelerini kullandı.

HER GÜN TOPLANTI YAPIYORUZ

Gelecek dönemlerde farklı işlere ve farklı alanlara hep birlikte imza atacaklarını da sözlerine ekleyen Adnan Dalgakıran, "45 gündür yöneticiler kendi işiyle uğraşamıyor. Beşiktaş tarihinde böyle bir durum olmamıştır. Her gün kulüpte toplantı halindeyiz. Beşiktaş için yepyeni bir dönem başlatmak istiyoruz. Burada her kesimin çıkarları söz konusu. Sistemin çıkarına uygun bir yol izlenecek" ifadesini kullandı.

DOĞRU BİR SİSTEM KURACAĞIZ

İkinci Başkan Dalgakıran, kimseye yalan söylemeyeceklerini belirtti. Dalgakıran "Avrupa'da bizden çok daha düşük kaynaklı organizasyonlar kadar bile başarı sağlayamıyoruz. Bunun ana sebebi de doğru bir sistemin olmaması. Bu sistemi kurmaya kararlıyız. Gelirlerimizin hemen hemen tamamı temlik altında. Ekonomik olarak sürdürülebilir bir düzen oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

HAKEMLER CESARETLİ OLSUN

Süper Lig'in büyük bir ekonomik organizasyon olduğunu da ifade eden Dalgakıran, "Sportif faaliyetin diğer paydaşlarının da adil olması çok önemli. Kulüplerin hakem konuşması iyi bir şey değil fakat haksızlığa uğrayan takımın da canı yanıyor. Mesela dünkü maçta hakem, takdir haklarını konuk ekipten yana kullandı. Biz, diğer karşılaşmalarda da aynı cesareti hakemlerimizden bekliyoruz" dedi.