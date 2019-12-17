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17 Aralık 2019, Salı
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Atamıyor da tutamıyor da

Atamıyor da tutamıyor da

; ’in 15’inci haftaları dikkate alındığında attığı 22 golle son 10 sezonun en kötü performansını sergiledi Yediği 18 golle de son 7 sezonun en kötü savunmasını yaptı!

'ın bu sezon en büyük sorunu gol yollarında oldu. Ligdeki 15 maçlık bölümde rakip fileleri 22 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 18 gol gördü. Siyahbeyazlı takım, 15. haftalar dikkate alındığında son 10 sezonun en kötü hücum performansına engel olamadı. Bu sezon yönetiminde 22 golde kalan Beşiktaş, 'in teknik direktörlüğünde geride kalan 4 sezonda hücumda daha başarılı bir görüntü ortaya koymuştu Beşiktaş, savunmada da son 7 sezonun en kötü performansını göstermekten kurtulamadı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Avcı yönetiminde bu sezon kalesinde 18 gol gördü.

Geçen sezonki 15. haftada 17 yiyen Beşiktaş, 2017- 18'de rakip takımların 10 golüne engel olamazken, 2016- 17'de 13 gol yedi. 2015-16'da 15. haftalık bölümde 16 gol yiyen siyah-beyazlılar, 2014- 15'te 13, 2013-14'te kalesinde 15 gole engel olamadı. Beşiktaş, 2012-13'te ise 23 gol yemişti.

6 MAÇTA 1 GOL

Beşiktaş, Avcı yönetiminde bu sezon 6 maçı bir gol atarak tamamlayabildi. Ligdeki 3 maçta rakip fileleri havalandıramayan Beşiktaş, 3 kez ikişer, iki defa üçer gol bulurken, bir maçta 4 gol attı.

Siyah-beyazlılar Şenol Güneş yönetiminde geçen sezon hücum anlamında daha etkiliydi. İlk 15 haftalık bölümde 25 gol atan , 8 karşılaşmayı birden fazla gol atarak tamamlamıştı.

  1. 17.12.2019
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