İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (15. hafta)

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı bugün oynanan 2 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış açında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
1 Kasım 2019 Cuma 22:31
Güncelleme: 14.12.2019 19:15
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Kayserispor-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sona erdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)
Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)
Ev sahibi ekibi galibiyeti getiren golü ise Artem Kravets kaydetti.