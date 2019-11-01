İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (15. hafta) - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (15. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (15. hafta)

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı bugün oynanan 2 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış açında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

1 Kasım 2019 Cuma 22:31 Güncelleme: 14.12.2019 19:15
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Kayserispor-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sona erdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)

Ev sahibi ekibi galibiyeti getiren golü ise Artem Kravets kaydetti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)

1- Sivasspor 30 PUAN

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN