İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (15. hafta)

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı bugün oynanan 2 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış açında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...