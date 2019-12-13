Hazin veda - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Hazin veda

Hazin veda

Hazin veda

’ye 7 as oyuncusunu götürmeyen siyah-beyazlılar, 10 dakika içinde yediği gollerle ’a mağlup oldu, Avrupa defterini kapattı.

Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz , Premier Lig ekiplerinden ile deplasmanda karşılaştı. Molineux Ground Stadı'nda oynanan maçı kaybeden temsilcimiz Avrupa defterini bu mağlubiyetle kapattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu maç öncesi büyük bir rotasyon yaparak 7 as futbolcusu Karius, Gökhan, Vida, Caner, Atiba, Ljajic ve 'ı İngiltere'ye götürmedi. İngiliz ekibi karşısına genç oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkan temsilcimiz ilk yarıda kora kor bir mücadele sergiledi ve devre 0-0 sonra erdi.

JOTA TUTULMADI

İKİNCİ yarıya ise İngiliz temsilcisi hızlı başladı. Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 58, 63 ve 69'uncu dakikada Diogo Jota, 67. dakikada Leander Dendoncker kaydetti. Bu mağlubiyetin ardından Beşiktaş 3 puanla grubu son sırada noktaladı. Wolverhampton, 13 puanla gruptan ikinci oldu ve tur atladı. Grubun diğer maçında Braga, Brastislava'yı deplasmanda 4-2 yendi ve 14 puanla gruptan lider çıktı. Bratislava da 4 puanla grubu üçüncü sırada tamamladı.
  1. 13.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazin veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN