Hazin veda
İngiltere’ye 7 as oyuncusunu götürmeyen siyah-beyazlılar, 10 dakika içinde yediği gollerle Wolverhampton’a 4-0 mağlup oldu, Avrupa defterini kapattı.
JOTA TUTULMADI
İKİNCİ yarıya ise İngiliz temsilcisi hızlı başladı. Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 58, 63 ve 69'uncu dakikada Diogo Jota, 67. dakikada Leander Dendoncker kaydetti. Bu mağlubiyetin ardından Beşiktaş 3 puanla grubu son sırada noktaladı. Wolverhampton, 13 puanla gruptan ikinci oldu ve tur atladı. Grubun diğer maçında Braga, Brastislava'yı deplasmanda 4-2 yendi ve 14 puanla gruptan lider çıktı. Bratislava da 4 puanla grubu üçüncü sırada tamamladı.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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