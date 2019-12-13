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13 Aralık 2019, Cuma
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tribünden izledi

Alan Walsh tribünden izledi

'ın unutulmaz isimlerinden İngiliz , Wolverhampton-Beşiktaş maçı için tribünlerdeki yerini aldı. Maç öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar Alan Walsch ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

'ta 1990'lı yılların başında forma giyen Walsh, müthiş ortaları ve 'al da at' dercesine paslarıyla tribünlerin gönlünü fethetmişti. Walsh için, yaşı nedeniyle "'nın askerlik arkadaşı" esprileri yapılmıştı. , Beşiktaş formasıyla çıktığı 55 maçta 14 gol atıp, 11 asist yapmıştı.
  1. 13.12.2019
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