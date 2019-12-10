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10 Aralık 2019, Salı
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Kulübe katkısı Avcı’yı güldürdü

Kulübe katkısı Avcı’yı güldürdü

'de bu sezon oyuna soktukları oyuncular en çok gol atan teknik adamlardan biri oldu.

'de bu sezon oyuna soktukları oyuncular en çok gol atan teknik adamlardan biri oldu. Siyah-beyazlılarda yedek oyuncular tam 7 gol atarak, 'ın yükselişinde önemli rol üstlendiler. adına Umut 3 gol atarken Atiba, Güven, N'Koudou ve Diaby birer gol katkısı yaptı. Abdullah Avcı'nın oyuna soktuğu oyuncuların golleri ile 5 puan kazandı.
  1. 10.12.2019
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