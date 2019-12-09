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09 Aralık 2019, Pazartesi
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500 taraftar doldurdu

500 taraftar doldurdu

Erdoğan Stadyumu'nda Beşiktaşlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölgeyi doldurdu. 14 bin 234 kapasiteli stadyumda 500 kişilik yer ayrılan siyah-beyazlılar takımlarını yalnız bırakmadı. Tepeüstü'nde toplanan taraftarlar polis eşliğinde stada yürüdü.

Kasımpaşa Stadyumu'nda Beşiktaşlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölgeyi doldurdu. 14 bin 234 kapasiteli stadyumda 500 kişilik yer ayrılan siyah-beyazlılar takımlarını yalnız bırakmadı. Tepeüstü'nde toplanan taraftarlar polis eşliğinde stada yürüdü.

  1. 9.12.2019
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