500 taraftar doldurdu
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beşiktaşlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölgeyi doldurdu. 14 bin 234 kapasiteli stadyumda 500 kişilik yer ayrılan siyah-beyazlılar takımlarını yalnız bırakmadı. Tepeüstü'nde toplanan taraftarlar polis eşliğinde stada yürüdü.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beşiktaşlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölgeyi doldurdu. 14 bin 234 kapasiteli stadyumda 500 kişilik yer ayrılan siyah-beyazlılar takımlarını yalnız bırakmadı. Tepeüstü'nde toplanan taraftarlar polis eşliğinde stada yürüdü.
- 9.12.2019
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
500 taraftar doldurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.