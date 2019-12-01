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01 Aralık 2019, Pazar
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Kartal’da hedef zirve yürüyüşünü sürdürmek

Kartal’da hedef zirve yürüyüşünü sürdürmek

’in 13. haftasında ’u konuk edecek olan , taraftarı önünde kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

'de son 6 maçta topladığı 16 puanla zirve yarışında iddialı hale gelen , yarın taraftarı önünde 'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda Dorukhan, Douglas, ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Kayserispor'da ise birçok eksik ve oyuncu var. Sarı-kırmızılı ekipte Alpay Çelebi, , sakat, Hedro Henrique cezalı. Ntep, Adryan ve ise kadro dışı. Takımın önemli isimlerinden Mensah ve Kravets'in durumları da belirsiz. Geçtiğimiz hafta deplasmanında aldığı galibiyetle, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray'ı ligde geride bırakan Beşiktaş, Kayserispor karşısında kazanarak, önünde puan kaybeden Fenerbahçe'yi geçmek istiyor. Zirve yolunda önemli galibiyetlere imza atan 'nın ekibi, son 6 maçta kalesinde gördüğü 1 golle de bu anlamda dikkat çekiyor.

ROCO-VIDA İKİLİSİ OYNAYACAK
Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında ilk yarıyı kapatan İspanyol oyuncu Victor Ruiz'in yerine bu karşılaşmada Enzo Roco forma giyecek. Slovan Bratislava maçında ilk 11 sahaya çıkan ve 90 dakika forma giyen Roco, yerinde müdahalelerinin yanı sıra, siyah-beyazlılara beraberliği getiren golü atmıştı. Kayserispor'la oynadığı son 10 maçta 6 kez kazanan ve 4 kez berabere kalan Beşiktaş, taraftarı önünde çıkacağı bu mücadelede hata yapmak istemiyor. Ümit Öztürk'ün yöneteceği, Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin'in yardımcı hakem olarak görev yapacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş'ın karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Karius - , Vida, Roco, Rebocho - Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner - Burak

  1. 01.12.2019
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