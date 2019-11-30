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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Aboubakar harekatı

Aboubakar harekatı

Sezon başında sakatlığı sebebiyle edilmeyen Aboubakar attığı 2 golle yıldızlaştı, yönetim operasyon için düğmeye bastı!

'ta sesleri yeniden yükseldi. Siyah-beyazlılar sezon başında teknik direktör 'nın önüne, Vincent Aboubakar ismini getirmiş; ancak Mario Lemina'yı sakatlık raporları hakkında bilgi alamadığı için reddeden tecrübeli çalıştırıcı, Vincent Aboubakar'ı da, "Bu sezon hiç oynamadı, bu nedenle riske giremem" diye reddettmişti. Ancak önceki akşam Porto'nun 'u 'de 2-1 yendiği maçta Aboubakar'ın 90 dakika oynayıp 2 de gol attığı bilgisi Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürdü.

BİZE GELMEYE HAZIR
BU gelişme üzerine siyahbeyazlılarda transferden sorumlu yönetici Torunoğulları, Vincent Aboubakar'la ilgili olarak girişimlerine yeniden hız verdi. Torunoğulları, göreve geldiği ilk günlerde Abdullah Avcı'ya "Aboubakar bize gelmeye hazır. Burada iyi dostlukları var" demişti. Avcı'nın bu sözler üzerinden Torunoğulları ile bu hafta, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakan Aboubakar'ın transferi için bir görüşme yapması ve ardından siyah-beyazlı yetkililerin Portekiz'e giderek yetkililerle masaya oturması bekleniyor.

KALİTESİNİN FARKINDAYIZ
Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, Young Boys maçında 2 gol kaydeden Vincent Aboubakar için "Herkesin Aboubakar'ı konuşmanızı da anlıyorum ve normal buluyorum çünkü golleri o attı. Fizik kondisyon açısından iyi olmadığını konuşuyorduk fakat kalitesinin farkındayız" yorumunda bulundu.

Porto formasıyla bugüne kadar 120 resmi maçta görev yapan Aboubakar, bu periyotta rakip fileleri 58 kez havalandırırken, 16 da asist yaptı ve toplam 74 gole direkt katkıda bulundu.

  1. 30.11.2019
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