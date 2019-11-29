Atiba Hutchinson genç sporcularla buluştu
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde Futbol Öz Kaynak Düzeni'nin teknik ekibi ve sporcuları ile bir araya geldi. Tecrübeli futbolcu Hutchinson, katıldığı antrenmanda genç sporculara deneyimlerini aktardı ve altyapı antrenörleriyle görüş alışverişinde bulundu. Atiba Hutchinson, çalışmanın sonunda altyapı antrenörleri ve sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Beşiktaş'ın takım kaptanları arasında yer alan Atiba Hutchinson, dün Siyah-Beyazlılar'ın genç oyuncularını ziyaret etti.
Tecrübeli futbolcu, genç sporcularla yaptığı konuşmada, "Herkese merhaba, ben Atiba, bildiğiniz gibi yedi senedir Beşiktaş'tayım. Profesyonel olarak yirmi yaşında kariyerim başladı. Üç sene İsveç'te futbol oynadım daha sonra Danimarka'ya geçtim daha sonrasında da PSV Eindhoven'da oynadım. Yirmi yaşıma kadar bir çok ülkede kulüpleri gezdim, zaman zaman başarılı zaman zaman başarısız oldum. İstanbul'da yaşıyorum çocuklarım burada doğdular, burada yaşıyorlar artık İstanbul benim için bir ev oldu, şu an sizlerle olduğum için çok mutluyum" sözlerini ifade etti.
Bir sporcunun 'Hiç kariyerinizde vazgeçme noktasına geldiğiniz bir an oldu mu?' sorusuna, "Vazgeçme noktasına hiç gelmedim, çünkü gerek ailemden gerek dostlarımdan çok büyük destek gördüm" cevabını verdi.
'Unutumadığın maç var mı?' sorusuna ise, "Tabi ki öncelikle Trabzonspor maçını söyleyebilirim, son dakikalarda attığım golle çok önemli bir üç puan kazanmıştık, daha sonra da zaten şampiyon olmuştuk.
Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde Futbol Akademimizi ve Kadın Futbol Takımını ziyaret etti. Yapılan antrenmana katılan Atiba, sporcularımız ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi" ifadeleri kullanıldı.
- 29.11.2019
- Güncelleme: 29.11.2019 17:45
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