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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Burak 'abi' Caner 'asabi'

Burak 'abi' Caner 'asabi'

Kevin N’Koudou ’de çok mutlu olduğunu dile getirdi. Takım arkadaşlarını da böyle yorumladı.

'ın Fransız yıldızı N'Koudou kulübün kanalına açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, 'de mutlu olduğunu söyleyip "Ülke müslüman olunca daha açık ve daha rahat oluyorsun. Yolunun üzerinde bir camiye girebiliyorsun" dedi. Takım arkadaşları hakkında da yorum yapan 24 yaşındaki oyuncu " ve 'e abi gözüyle bakıyorum. Benden yaşça büyükler ve çok fazla deneyimleri var. ise biraz farklı birisi, onu biraz kızdırmak, damarına basmak keyifli oluyor. Hemen sinirleniyor ama çok vicdanlı ve merhametli" ifadelerini kullandı. Öte yandan röportaj sırasında bir yandan da resim yapan N'Koudou, Kız Kulesi ve Beşiktaş amblemi çizdi.

  1. 23.11.2019
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