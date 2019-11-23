Burak 'abi' Caner 'asabi'
Kevin N’Koudou Türkiye’de çok mutlu olduğunu dile getirdi. Takım arkadaşlarını da böyle yorumladı.
Beşiktaş'ın Fransız yıldızı N'Koudou kulübün Youtube kanalına açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyip "Ülke müslüman olunca daha açık ve daha rahat oluyorsun. Yolunun üzerinde bir camiye girebiliyorsun" dedi. Takım arkadaşları hakkında da yorum yapan 24 yaşındaki oyuncu "Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'e abi gözüyle bakıyorum. Benden yaşça büyükler ve çok fazla deneyimleri var. Caner Erkin ise biraz farklı birisi, onu biraz kızdırmak, damarına basmak keyifli oluyor. Hemen sinirleniyor ama çok vicdanlı ve merhametli" ifadelerini kullandı. Öte yandan röportaj sırasında bir yandan da resim yapan N'Koudou, Kız Kulesi ve Beşiktaş amblemi çizdi.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Burak 'abi' Caner 'asabi' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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