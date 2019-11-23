Burak 'abi' Caner 'asabi'

Beşiktaş'ın Fransız yıldızı N'Koudou kulübün Youtube kanalına açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyip "Ülke müslüman olunca daha açık ve daha rahat oluyorsun. Yolunun üzerinde bir camiye girebiliyorsun" dedi. Takım arkadaşları hakkında da yorum yapan 24 yaşındaki oyuncu "Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'e abi gözüyle bakıyorum. Benden yaşça büyükler ve çok fazla deneyimleri var. Caner Erkin ise biraz farklı birisi, onu biraz kızdırmak, damarına basmak keyifli oluyor. Hemen sinirleniyor ama çok vicdanlı ve merhametli" ifadelerini kullandı. Öte yandan röportaj sırasında bir yandan da resim yapan N'Koudou, Kız Kulesi ve Beşiktaş amblemi çizdi.