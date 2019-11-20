Beşiktaş'ta 4 eksikli idman

Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarını 4 eksikle sürdürdü. Sabah kondisyon ve taktik çalışması yapılan idmanda tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ile Atiba Hutchinson yer almadı. Milli takımdan dönen Adem Ljajic'e ise rejenerasyon programı uygulandı. Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.