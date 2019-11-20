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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'ta 4 eksikli idman

Beşiktaş'ta 4 eksikli idman

, hazırlıklarını 4 eksikle sürdürdü. Sabah kondisyon ve taktik çalışması yapılan idmanda tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ile yer almadı.

, hazırlıklarını 4 eksikle sürdürdü. Sabah kondisyon ve taktik çalışması yapılan idmanda tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ile yer almadı. Milli takımdan dönen Adem Ljajic'e ise rejenerasyon programı uygulandı. Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 20.11.2019
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