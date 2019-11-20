Beşiktaş'ta 4 eksikli idman
Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarını 4 eksikle sürdürdü. Sabah kondisyon ve taktik çalışması yapılan idmanda tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ile Atiba Hutchinson yer almadı.
Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarını 4 eksikle sürdürdü. Sabah kondisyon ve taktik çalışması yapılan idmanda tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ile Atiba Hutchinson yer almadı. Milli takımdan dönen Adem Ljajic'e ise rejenerasyon programı uygulandı. Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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