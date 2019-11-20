Beşiktaş'tan Karius çıkarması - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan Karius çıkarması

'tan Karius çıkarması

Beşiktaş'tan Karius çıkarması

'ın file bekçisi Loris Karius, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor... Siyah-beyazlılar, ’ta ’ye giderek Alman file bekçisinin bonservis bedeli konusunda kulübüyle pazarlık yapacak.

Geçtiğimiz yıl yediği goller nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan ve tribünlerin zaman zaman tepki gösterdiği Karius, bu sezon ise tam tersi bir grafik çiziyor. Ligde geride kalan 11 maçın 10'unda forma giyen ve bu 10 maçın 5'inde kalesini gole kapatarak bu anlamda ligin zirvesinde yer alıyor. Sezon öncesi hazırlık kampında ve lig boyunca yapılan antrenmanlarda Karius'un, pas oyunu içinde olmasını isteyerek file bekçisini sağ bek, stoper gibi bölgelerde oynatan , Karius'un formunun yükselmesine de etki etti. Siyah-beyazlılar sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki kaleciyle ilgili olarak ayında 'ye yapacağı çıkarmada 'un kapısını çalacak ve 8.5 milyon euro'luk bonservis bedeli konusunda pazarlık masasına oturacak.

  1. 20.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan Karius çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN