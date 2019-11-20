Beşiktaş'tan Karius çıkarması

Geçtiğimiz yıl yediği goller nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan ve tribünlerin zaman zaman tepki gösterdiği Karius, bu sezon ise tam tersi bir grafik çiziyor. Ligde geride kalan 11 maçın 10'unda forma giyen ve bu 10 maçın 5'inde kalesini gole kapatarak bu anlamda ligin zirvesinde yer alıyor. Sezon öncesi hazırlık kampında ve lig boyunca yapılan antrenmanlarda Karius'un, pas oyunu içinde olmasını isteyerek Alman file bekçisini sağ bek, stoper gibi bölgelerde oynatan Abdullah Avcı, Karius'un formunun yükselmesine de etki etti. Siyah-beyazlılar sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki kaleciyle ilgili olarak Ocak ayında İngiltere'ye yapacağı çıkarmada Liverpool'un kapısını çalacak ve 8.5 milyon euro'luk bonservis bedeli konusunda pazarlık masasına oturacak.