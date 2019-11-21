No1903 tesisleri devroldu

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne ait olan Mehmet Üstünkaya Tesisleri'nin (No1903) ortak karar neticesinde belediyeye devrolduğunu açıkladı. Yazılı açıklamada, "No1903 isimli alanın Beşiktaş kulübüne daha büyük bir mali yük getirmesine önlem amaçlı olarak belediyemizce devralınmıştır" denildi.