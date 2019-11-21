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21 Kasım 2019, Perşembe
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No1903 tesisleri devroldu

No1903 tesisleri devroldu

 Belediyesi, Beşiktaş 'ne ait olan 'nin (No1903) ortak karar neticesinde belediyeye devrolduğunu açıkladı.

Belediyesi, Beşiktaş 'ne ait olan 'nin (No1903) ortak karar neticesinde belediyeye devrolduğunu açıkladı. Yazılı açıklamada, "No1903 isimli alanın Beşiktaş kulübüne daha büyük bir mali yük getirmesine önlem amaçlı olarak belediyemizce devralınmıştır" denildi.

  1. 21.11.2019
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