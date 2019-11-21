No1903 tesisleri devroldu
Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne ait olan Mehmet Üstünkaya Tesisleri'nin (No1903) ortak karar neticesinde belediyeye devrolduğunu açıkladı.
Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne ait olan Mehmet Üstünkaya Tesisleri'nin (No1903) ortak karar neticesinde belediyeye devrolduğunu açıkladı. Yazılı açıklamada, "No1903 isimli alanın Beşiktaş kulübüne daha büyük bir mali yük getirmesine önlem amaçlı olarak belediyemizce devralınmıştır" denildi.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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