Kartal güçleniyor

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını dün sabah salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla sürdürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saate yakın sürdü. Bu arada A Milli Takım kadrosundan çıkartılan Burak Yılmaz'ın üç gün dinleneceği ve pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.