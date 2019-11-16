Kartal güçleniyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Kartal güçleniyor

güçleniyor

Kartal güçleniyor

, 'in 12. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla sürdürdü. A kadrosundan çıkartılan ise 3 gün dinlenecek.

, maçı hazırlıklarını dün sabah salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla sürdürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saate yakın sürdü. Bu arada A kadrosundan çıkartılan 'ın üç gün dinleneceği ve pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

  1. 16.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal güçleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN