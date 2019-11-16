Kartal güçleniyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla sürdürdü. A Milli Takım kadrosundan çıkartılan Burak Yılmaz ise 3 gün dinlenecek.
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını dün sabah salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla sürdürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saate yakın sürdü. Bu arada A Milli Takım kadrosundan çıkartılan Burak Yılmaz'ın üç gün dinleneceği ve pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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