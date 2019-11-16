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Beşiktaş'ta devre arası operasyonu! 3 transfer 4 yolcu...
Beşiktaş'ta devre arası için transfer çalışmaları başladı. 10 numara bölgesine Talisca vari bir oyuncu isteyen siyah-beyazlılar, rotayı Portekiz'e çevirdi. Burak Yılmaz'ın sık sık sakatlanması üzerine bir forvet daha alacak olan Kara Kartal, Aston Villa'nın golcüsünü gündeme aldı. Trabzonspor'un da listesinde bulunan yerli yıldızı ise Beşiktaş kapıyor. Öte yandan üç ismin devre arasında, bir ismin sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor. İşte detaylar...
16 Kasım 2019 Cumartesi 07:37
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BÜYÜK PATLAMA YAPABİLİR
Tecrübeli yöneticinin, İstanbul'a gelecek olan menajerlere "Gedson, neden Beşiktaş'ı tercih etmeli?" başlığı altında detaylı bir sunum yapacağı; Beşiktaş'tan Avrupa'ya giden yıldızlardan bahsedeceği ve özellikle de Talisca'nın siyahbeyazlı formayı giydikten sonra yaptığı patlamayı anlatacağı, son olarak da Benfica'dan daha fazla kazanacağını da anlatacağı ifade edildi.
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