Beşiktaş'ta devre arası operasyonu! 3 transfer 4 yolcu...

BÜYÜK PATLAMA YAPABİLİR

Tecrübeli yöneticinin, İstanbul'a gelecek olan menajerlere "Gedson, neden Beşiktaş'ı tercih etmeli?" başlığı altında detaylı bir sunum yapacağı; Beşiktaş'tan Avrupa'ya giden yıldızlardan bahsedeceği ve özellikle de Talisca'nın siyahbeyazlı formayı giydikten sonra yaptığı patlamayı anlatacağı, son olarak da Benfica'dan daha fazla kazanacağını da anlatacağı ifade edildi.