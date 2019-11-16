Beşiktaş'ta devre arası operasyonu! 3 transfer 4 yolcu... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Beşiktaş'ta devre arası operasyonu! 3 transfer 4 yolcu...

Beşiktaş'ta devre arası operasyonu! 3 transfer 4 yolcu...

Beşiktaş'ta devre arası için transfer çalışmaları başladı. 10 numara bölgesine Talisca vari bir oyuncu isteyen siyah-beyazlılar, rotayı Portekiz'e çevirdi. Burak Yılmaz'ın sık sık sakatlanması üzerine bir forvet daha alacak olan Kara Kartal, Aston Villa'nın golcüsünü gündeme aldı. Trabzonspor'un da listesinde bulunan yerli yıldızı ise Beşiktaş kapıyor. Öte yandan üç ismin devre arasında, bir ismin sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor. İşte detaylar...
16 Kasım 2019 Cumartesi 07:37
Beşiktaş'ta devre arası operasyonu! 3 transfer 4 yolcu...

Ligde son 5 maçta 4 galibiyet alarak zirve yarışına katılan Beşiktaş, devre arası için çalışmaları sürüyor.

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Beşiktaş'ta devre arası operasyonu! 3 transfer 4 yolcu...

Hem devre arası hem de yeni sezonda yapılacak transferler için genç yıldızlara ağırlık veren siyah-beyazlılar, rotasını Portekiz'e çevirdi.

Beşiktaş'ta devre arası operasyonu! 3 transfer 4 yolcu...

Yeni bir Talisca bulmak için düğmeye basan yönetim, Benfica'da görev yapan 20 yaşındaki Gedson Fernandes için harekete geçti.

Beşiktaş'ta devre arası operasyonu! 3 transfer 4 yolcu...

Portekiz radyosunun geçtiğimiz günlerde duyurduğu 'Beşiktaş, Gedson'la yakından ilgileniyor' haberinin ardından; siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın da genç futbolcunun menajerlerini İstanbul'a davet ettiği belirtildi.

Beşiktaş'ta devre arası operasyonu! 3 transfer 4 yolcu...

BÜYÜK PATLAMA YAPABİLİR

Tecrübeli yöneticinin, İstanbul'a gelecek olan menajerlere "Gedson, neden Beşiktaş'ı tercih etmeli?" başlığı altında detaylı bir sunum yapacağı; Beşiktaş'tan Avrupa'ya giden yıldızlardan bahsedeceği ve özellikle de Talisca'nın siyahbeyazlı formayı giydikten sonra yaptığı patlamayı anlatacağı, son olarak da Benfica'dan daha fazla kazanacağını da anlatacağı ifade edildi.

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